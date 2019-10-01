Жителя Курска ограбили после поездки в такси

СЕГОДНЯ 15:55 2019-10-01T15:55:10+03:00

дорогие мобильные телефоны и крупную сумму денег. Ущерб составил более 230 тысяч рублей Фото: Из архива "КП"

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Житель Курска ехал в автомобиле такси и в дороге случайно раскрыл кошелек. Водитель заметил в портмоне крупную сумму денег, в том числе в иностранной валюте. По пути они разговорились, и пассажир сказал, что живет один.

В тот же день таксист позвонил во Льгов своему ранее судимому знакомому, и предложил ему совершить ограбление. Ночью злоумышленники залезли в дом к потерпевшему, избили его, украли дорогие мобильные телефоны и крупную сумму денег. Ущерб составил более 230 тысяч рублей.

Сотрудники полиции провели целый комплекс оперативно-розыскных мероприятий и быстро задержали грабителей. Те уже успели деньги поделить и частично потратить.

Обоих злоумышленников арестовали. По делу провели экспертизы и очные ставки. Расследование идет к завершению, после чего дело направят в суд. Фигурантам грозить до семи лет лишения свободы каждому.

ИСТОЧНИК KP.RU