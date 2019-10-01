2019-10-01T15:46:30+03:00
Звезды

В Курске открылась фотовыставка «Загадочный мир насекомых»

На экспозиции представлено более 20 работ
Ольга ДАНИЛОВА
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Дополнила выставку книжно-иллюстративная экспозиция «Прекрасен мир живой природы»Дополнила выставку книжно-иллюстративная экспозиция «Прекрасен мир живой природы»Фото: Светлана ВОЛКОВА
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В Центральной городской библиотеке им. Ф.А. Семенова открылась фотовыставка «Загадочный мир насекомых» фотографа-любителя Елены Ивановой.

Фотосъемка живой природы - один из наиболее интересных и привлекательных видов фотоискусства. Фотографии, снятые на природе, отличаются от студийных снимков своей естественностью и необычностью, неповторимостью и большим разнообразием красок.

Елена Иванова увлекается фотоискусством с детских лет. Она стремится уловить с помощью объектива фотокамеры неповторимые моменты из жизни представителей флоры и фауны.

На фотовыставке представлено более 20 работ автора. Дополнила выставку книжно-иллюстративная экспозиция «Прекрасен мир живой природы» из фонда Централизованной системы библиотек города Курска, которая представила новые издания о самых удивительных и загадочных насекомых планеты.

Фотовыставка продлится до 30 октября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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