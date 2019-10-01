Курянина с открытой формой туберкулеза принудительно отправили на лечение

СЕГОДНЯ 15:20 2019-10-01T15:20:34+03:00

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Судебные приставы Курской области в принудительном порядке госпитализировали в медицинское учреждение больного туберкулезом.

Курянин отказывался от госпитализации и лечения опасного заболевания в добровольном порядке, самовольно покидал больницу, куда его увозили врачи. Соседи больного жаловались в «Пристенскую ЦРБ» с просьбой госпитализировать мужчину, поскольку его заболевание протекает в открытой форме и есть риск распространения инфекции, рассказали в службе судебных приставов.

На основании решения районного суда в отделе судебных приставов по Обоянскому, Медвенскому и Пристенскому районам УФССП России по Курской области было возбужденно исполнительное производство о принудительной госпитализации жителя Пристенского района в ОБУЗ «Областной клинический противотуберкулезный диспансер» для обязательного обследования и лечения заболевания в стационарных условиях, добавили в ведомстве.

Курянин принудительно госпитализирован в ОБУЗ «Областной клинический противотуберкулезный диспансер», ему в стационаре предстоит пройти обследование и длительный курс лечения.

ИСТОЧНИК KP.RU