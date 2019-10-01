2019-10-01T14:40:47+03:00
Экономика

В Курске асфальтируют улицу Павлуновского

Протяженность объекта составляет около 2,5 километров
Яна ШЕЛЕСТ
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Фото: Транспорт и дороги Курской областиФото: Транспорт и дороги Курской области
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В Курске в минувшие выходные дорожные рабочие начали укладывать асфальт на улице Павлуновского. Это финальный верхний слой покрытия. Протяженность объекта - около 2,5 километров.

Асфальтирование улицы Павлуновского - это одна из последних масштабных ремонтных работ на дорогах в этом сезоне. Все работы должны быть завершены в октябре.

В рамках реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» объем выполненных дорожных работ составляет 92%. На 26 улицах протяженностью 43,6 км рабочие уложили верхний слой покрытия, площадь ремонта составила 624 тысячи квадратных метра. На 13 улицах нанесли дорожную разметку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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