2019-10-01T14:38:00+03:00
Общество

В Курске назвали лучших педагогов Сеймского округа

Торжественное награждение состоится 2 октября
Ольга ДАНИЛОВА
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Отличились учителя сразу нескольких школОтличились учителя сразу нескольких школФото: Светлана ВОЛКОВА
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В Сеймском округе прошел конкурс «Лучший учитель Сеймского округа-2019» в номинациях «Лучший учитель» и «Лучший классный руководитель». В конкурсе приняли участие десять педагогов: шестеро учителей-предметников и четыре классных руководителя. Конкурс проходил в два этапа - предоставление портфолио и презентация опыта своей работы.

В номинации «Лучший учитель» победителем конкурса признана учитель истории и обществознания школы № 50 им. Ю.А. Гагарина Татьяна Прокопова. Второе место завоевала учитель начальных классов школы № 43 им. Г.К. Жукова Анжелика Орлова, третье место поделили учитель русского языка и литературы школы № 30 Екатерина Гуляева и учитель истории и обществознания школы № 29 им. И.Н. Зикеева Анна Должникова.

В номинации «Лучший классный руководитель» первое место присуждено педагогу школы № 47 им. С.В. Широбокова Елене Волобуевой, второе место - педагогу школы № 48 им. Р.М. Каменева Надежде Слепуховой.

Торжественное поздравление и награждение победителей и призеров конкурса состоится 2 октября на окружном мероприятии, посвященном Дню учителя.

ИСТОЧНИК KP.RU

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