В Курске решают судьбу детсада и школы

СЕГОДНЯ 14:25 2019-10-01T14:25:20+03:00

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В соцсетях куряне задают вопросы о судьбе зданий бывшего детсада «Лучик» и 11-й школы. Как сообщил председатель комитета образования города Курска Сергей Белкин, ожидается, что 1 октября депутаты Курского городского Собрания примут решение о выделении департаменту строительства и инвестиционных программ Курска необходимых денежных средств, после чего будет проведена процедура определения подрядчика на проведение капитального ремонта здания детского сада №9 (бывшего детсада «Лучик») по улице Степана Разина, 8. Завершить капитальный ремонт объекта планируется в 2020 году.

Что касается капитального ремонта здания школы № 11 по ул. Антокольского, 1, на это необходимо 62, 7 млн. рублей. Администрация города считает возможным начать ремонтные работы в текущем году за счет зарезервированных средств бюджета города, сказали в мэрии. Эти средства в размере 4,8 млн. рублей будут выделены при условии софинансирования из областного бюджета в сумме 56 млн. рублей. По информации начальника управления и экономики комитета образования и науки Курской области Н.Г. Калитиевской, документы по выделению средств из областного бюджета находятся на согласовании в комитете финансов Курской области. После чего, в соответствии с соблюдением требований законодательства будет проведен аукцион для определения подрядчика на исполнение работ.

ИСТОЧНИК KP.RU