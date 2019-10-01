2019-10-01T14:09:16+03:00
Происшествия

В Курской области убудут судить экстремиста

Парень разместил в соцсети запрещенные материалы
Яна ШЕЛЕСТ
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Следователи собрали достаточно доказательствСледователи собрали достаточно доказательствФото: Яна ШЕЛЕСТ
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Рыльский межрайонный следственный отдел СУ СК по Курской области завершил расследование в отношении 21-летнего жителя Кореневского района. Молодого человека обвиняют в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности, совершенных с использованием интернета.

В январе 2017 года обвиняемый со своего мобильного телефона разместил на своей странице в соцсети в открытом доступе публикации, содержащие признаки призыва к насильственным действиям в отношении группы лиц, объединенных по признакам национальности и расы.

Следователи собрали достаточно доказательств, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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