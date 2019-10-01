Курское «Динамо» открыло сезон убедительной победой
Следующую игру курские баскетболистки проведут 3 октября
Курские спортсменки снова прославили регионФото: Светлана ВОЛКОВА
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Первую игру нового сезона курские баскетболистки провели в Москве, во Дворце спорта в Крылатском. Их соперницами стало московское «Динамо».
Матч прошел с явным преимуществом нашей команды. Итоговый результат встречи - 101:57.
Самыми результативными игроками стали Татьяна Видмер и Наталья Аноикина (14 очков). Асту Ндур – новый игрок команды – набрала 13 очков. Ника Барич, перешедшая в команду в межсезонье, набрала 10 очков.
Следующую игру курские баскетболистки проведут 3 октября в Новосибирске, где встретятся с местным «Динамо».
ИСТОЧНИК KP.RU