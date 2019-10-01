2019-10-01T13:24:29+03:00
Общество

Закупили автомобили для доставки маломобильных курян в больницы

Доставлять пожилых и инвалидов в медучреждения будут в соответствии с графиками проведения допобследований, уточнили в обладминистрации
Ольга ДАНИЛОВА
Поделиться:
Всего закупили 32 автоВсего закупили 32 автоФото: предоставлено пресс-службой
Изменить размер текста:

С 1 октября в Курской области в рамках национального проекта «Демография» пожилые маломобильные граждане из отдаленных от районных центров и деревень смогут добраться в медицинские организации комфортно и бесплатно, заявили в администрации региона.

Обеспечивать транспортировку граждан будут организации социального обеспечения, для этого приобретены на средства из федерального бюджета 32 автомобиля «Нива Шевроле».

Доставлять пожилых жителей области и инвалидов в больницы будут в соответствии с графиками проведения дополнительных обследований и списками, которые сформированы медучреждениями.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24