Закупили автомобили для доставки маломобильных курян в больницы
С 1 октября в Курской области в рамках национального проекта «Демография» пожилые маломобильные граждане из отдаленных от районных центров и деревень смогут добраться в медицинские организации комфортно и бесплатно, заявили в администрации региона.
Обеспечивать транспортировку граждан будут организации социального обеспечения, для этого приобретены на средства из федерального бюджета 32 автомобиля «Нива Шевроле».
Доставлять пожилых жителей области и инвалидов в больницы будут в соответствии с графиками проведения дополнительных обследований и списками, которые сформированы медучреждениями.
ИСТОЧНИК KP.RU