Закупили автомобили для доставки маломобильных курян в больницы

СЕГОДНЯ 13:24 2019-10-01T13:24:29+03:00

Доставлять пожилых и инвалидов в медучреждения будут в соответствии с графиками проведения допобследований, уточнили в обладминистрации

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С 1 октября в Курской области в рамках национального проекта «Демография» пожилые маломобильные граждане из отдаленных от районных центров и деревень смогут добраться в медицинские организации комфортно и бесплатно, заявили в администрации региона.

Обеспечивать транспортировку граждан будут организации социального обеспечения, для этого приобретены на средства из федерального бюджета 32 автомобиля «Нива Шевроле».

Доставлять пожилых жителей области и инвалидов в больницы будут в соответствии с графиками проведения дополнительных обследований и списками, которые сформированы медучреждениями.

ИСТОЧНИК KP.RU