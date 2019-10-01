В Курске школьника сбили на пешеходном переходе

СЕГОДНЯ 13:00 2019-10-01T13:00:05+03:00

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ДТП произошло 30 сентября примерно в 14.45 возле дома №22 по улице Запольная Курска. 32-летний водитель, управляя автомобилем ВАЗ-21102, ехал по улице Запольная со стороны улицы Красный Октябрь в направлении улицы 50 лет Октября.

Он сбил здесь 12-летнего ребенка, который переходил проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу, сказали в ГИБДД. В результате ДТП несовершеннолетний с ранением был доставлен в ГКБ №4 Курска.

ИСТОЧНИК KP.RU