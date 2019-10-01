Курский кукольный театр открыл 76-й сезон
В Курском государственном Театре Кукол открылся 76-сезон. Артисты показали юным зрителям спектакль «Сестра моя Русалочка» по пьесе Людмилы Разумовской. Также в театре состоялось вручение премии имени Андрея Буренко. В этом году ее получила Галина Сурженко.
За 46 лет работы артистка сыграла сорок ролей. Среди них — ежик из «Трям, здравствуйте», цыпленок из «Золотого цыпленка», крыса-крысавица из «Приключения Каштанчика», болтливая сорока в спектакле по пьесе Бартенева «Считаю до пяти». В спектаклях для взрослой аудитории — секретарша в спектакле Шукшина «До третьих петухов», Сэм в «Повелителе мух». Сотруднице кукольного театра Елене Печкуренко присвоили почетное звание «Заслуженный артист Российской Федерации».
Курский государственный Театр Кукол был создан в годы Великой Отечественной войны. Театр постоянно осваивает новую, разнообразную драматургию, ищет новые формы работы со зрителем, стремится быть современным и регулярно успешно представляет свое искусство на региональных и международных фестивалях.
ИСТОЧНИК KP.RU