Курян предупредили о тумане

СЕГОДНЯ 09:02 2019-10-01T09:02:40+03:00

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По прогнозу Курского Гидрометцентра в Курской области до конца дня 1 октября будет облачно с прояснениями. Днем небольшие дожди. Утром местами туман. Ветер южной четверти 7-12, местами порывы до 17 м/с. Температура: - по области ночью 8-13º тепла, днем 13-18º.

Метеорологическая дальность видимости 3000-5000 метров, при тумане до 1000 метров.

Одной из наиболее серьёзных опасностей для автомобилистов является туман. Это природное явление значительно ограничивает видимость вокруг автомобиля, что напрямую влечет увеличение количества столкновений, наездов и прочих дорожно-транспортных происшествий, предупредили в МЧС.

Спасатели Главного управления МЧС России по Курской области рекомендуют воздержаться от поездок в тумане. Если же возможности отложить поездку нет, стоит помнить, что основным залогом безопасной езды в условиях тумана является значительное снижение скоростного режима.

ИСТОЧНИК KP.RU