В Курской области ожидаются сильные дожди

СЕГОДНЯ 17:18 2019-09-30T17:20:52+03:00

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30 сентября с вечера и в течение суток в Курской области ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью дожди, местами сильные. Днем небольшие дожди. Ночью и утром местами туман. Ветер южной 7-12, местами порывы до 17 м/с. Температура воздуха в ночное время составит +8…+13 ºС тепла, днем +13…+18 ºС. Метеорологическая видимость 3000-5000 м, при тумане до 1000 м.

Спасатели напоминают курянам, что туман представляет для автомобилистов серьезную опасность. Ограничение видимости на дорогах приводит к увеличению числа дорожно-транспортных происшествий.

Во время тумана спасатели рекомендуют воздержаться от поездок на личном транспорте. Если это невозможно, то следует максимально снизить скоростной режим. Управляя автомобилем на скользкой дороге, следует избегать резких поворотов и торможений.

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций нужно обращаться в "Службу спасения" по номеру телефона "112".

ИСТОЧНИК KP.RU