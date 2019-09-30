Курская область получит помощь из федерального бюджета

СЕГОДНЯ 16:56 2019-09-30T16:56:36+03:00

На эти деньги реконструируют очистные сооружения Курска

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Информацию о распределении денег на различные цели и проекты озвучил премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании Правительства РФ 26 сентября.

Курская область получит федеральные средства в размере 384,2 млн рублей на реконструкцию системы биологической очистки на городских очистных сооружениях Курска, сообщил председатель регионального комитета строительства Роман Денисов.

Основное оборудование требует модернизации. Так, предусмотрена реконструкция существующих сооружений очистки сточных вод и обработки осадка. В ходе проектирования применены современные технологические схемы обработки сточных вод и осадков с установкой современного высокотехнологичного оборудования.

Проект, общей стоимостью 2,2 млрд рублей, будет реализован в течение трех лет без остановки производственного цикла.

Всего в текущем году на начало выполнения работ выделяется 441,6 млн рублей, основная сумма – субсидия из федерального бюджета. Софинансирование поступит из областного и городского бюджетов, а также от МУП «Курскводоканал».

ИСТОЧНИК KP.RU