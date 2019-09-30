Куряне смогут попасть на прием к начальнику таможни
9 октября начальник Курской таможни проведет личный прием граждан в приемной Президента Российской Федерации в Курской области по вопросам, решение которых входит в компетенцию таможни, сообщили в ведомстве.
Прием будет проводиться по адресу: Курск, Красная площадь, Дом Советов, с 10 до 13 часов.
Прием будет идти по предварительной записи.
По вопросам предварительной записи, оформления письменного обращения и предоставления необходимых документов обращаться по 7 октября (в рабочие дни) с 9.00 до 17.00 часов в Курскую таможню (телефон (4712) 55 65 28, адрес электронной почты: Kursk_customs@ctu.customs.ru) или в приемную Президента Российской Федерации в Курской области (телефон (4712) 55 68 99).
ИСТОЧНИК KP.RU