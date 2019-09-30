2019-09-30T16:07:01+03:00
Политика

Куряне смогут попасть на прием к начальнику таможни

Желающим нужно предварительно записаться
Ольга ДАНИЛОВА
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Прием пройдет 9 октябряПрием пройдет 9 октябряФото: Светлана ВОЛКОВА
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9 октября начальник Курской таможни проведет личный прием граждан в приемной Президента Российской Федерации в Курской области по вопросам, решение которых входит в компетенцию таможни, сообщили в ведомстве.

Прием будет проводиться по адресу: Курск, Красная площадь, Дом Советов, с 10 до 13 часов.

Прием будет идти по предварительной записи.

По вопросам предварительной записи, оформления письменного обращения и предоставления необходимых документов обращаться по 7 октября (в рабочие дни) с 9.00 до 17.00 часов в Курскую таможню (телефон (4712) 55 65 28, адрес электронной почты: Kursk_customs@ctu.customs.ru) или в приемную Президента Российской Федерации в Курской области (телефон (4712) 55 68 99).

ИСТОЧНИК KP.RU

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