2019-09-30T16:05:56+03:00
Происшествия

В Курской области насмерть сбили двух пешеходов

Смертельные ДТП произошли в Железногорском и Курском районах
Яна ШЕЛЕСТ
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Пострадавший от полученных травм скончался на местеПострадавший от полученных травм скончался на местеФото: Из архива "КП"
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27 сентября примерно в 22:15 в селе Волково Железногорского района по улице Прибалочной двигался автомобиль «Сузуки Гранд Витара» под управлением 48- летнего водителя. Напротив дома № 1 он наехал на 57-летнего пешехода, который находился на проезжей части. Пострадавший от полученных травм скончался на месте.

28 сентября примерно в 22:20 52-летний водитель автомобиля «Ауди А4» двигался по автодороге Верхняя Медведица – Разиньково в Курском районе и наехал на 43-летнего пешехода. Мужчина скончался, а водитель с места ДТП скрылся, но потом был установлен, сообщили в УГИБДД УМВД по Курской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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