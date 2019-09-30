2019-09-30T15:37:31+03:00
Общество

В курских школах пройдут учебные эвакуации

Во всех образовательных учреждениях пройдут практические занятия по курсу ОБЖ
Ольга ДАНИЛОВА
Поделиться:
Будут организованы экскурсии в пожарные подразделения и музеиБудут организованы экскурсии в пожарные подразделения и музеиФото: Светлана ВОЛКОВА
Изменить размер текста:

1 октября стартует ежегодный месячник гражданской обороны.

Во всех образовательных учреждениях пройдут практические занятия по курсу ОБЖ с привлечением сотрудников аварийно-спасательных, поисково-спасательных формирований и пожарных частей. Будут организованы экскурсии в пожарные подразделения и музеи, выставки по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям, демонстрация специальной техники и оборудования, встречи с ветеранами, показ тематических фильмов, распространение буклетов, листовок и памяток по правилам поведения в различных чрезвычайных ситуациях.

Также в ходе месячника в образовательных и дошкольных учреждениях, на предприятиях и в организациях будут проведены тренировки по оповещению и эвакуации на случай возникновения чрезвычайных ситуаций, сообщили в МЧС.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Куряне смогут попасть на прием к начальнику таможни
В Курской области насмерть сбили двух пешеходов
В Курске открывается танцевальный сезон для пожилых людей
В Курской области проверят систему оповещения
Руководство курского СК проведет прием в Рыльске
Под Курском насмерть разбился мотоциклист
На улицах Курска установили более 4200 новых светильников
За минувшие выходные мошенники отобрали у курян более 400 тысяч рублей
В курской филармонии выступит дуэт из столицы
В Курске в ДТП пострадал годовалый малыш
Курянин "слил" более тонны топлива
В Курске открылся новый сезон проекта "Кино в театре"
Курские огнеборцы спасли на пожаре 94-летнюю бабушку
Под Курском в лобовой аварии ранения получили три человека
В Курске стартует интересный арт-проект
Под Курском пропал 33-летний мужчина
Мультиформатный фонтан от Сбербанка – для жителей Курска
Под Курском в ДТП погиб грудной ребенок
Сотрудницу курской стоматологии обвиняют в краже крупной суммы денег
В Курске пройдет ночной крестный ход
Куряне могут анонимно пройти тест на ВИЧ-инфекцию
В Курске заработал светомузыкальный фонтан на Театральной площади
В Курске ночью горела квартира - есть пострадавший
В Курске прошел фестиваль аэростатов
В Курске прошла сельскохозяйственная ярмарка
Курск отмечает 987-й день рождения
В Курске проходит акция "Белый цветок"
В воскресенье в Курской области ожидается дождь и туман