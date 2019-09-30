В курских школах пройдут учебные эвакуации
1 октября стартует ежегодный месячник гражданской обороны.
Во всех образовательных учреждениях пройдут практические занятия по курсу ОБЖ с привлечением сотрудников аварийно-спасательных, поисково-спасательных формирований и пожарных частей. Будут организованы экскурсии в пожарные подразделения и музеи, выставки по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям, демонстрация специальной техники и оборудования, встречи с ветеранами, показ тематических фильмов, распространение буклетов, листовок и памяток по правилам поведения в различных чрезвычайных ситуациях.
Также в ходе месячника в образовательных и дошкольных учреждениях, на предприятиях и в организациях будут проведены тренировки по оповещению и эвакуации на случай возникновения чрезвычайных ситуаций, сообщили в МЧС.
ИСТОЧНИК KP.RU