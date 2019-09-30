В Курской области проверят систему оповещения

СЕГОДНЯ 15:32 2019-09-30T15:32:38+03:00

Изменить размер текста: A A

В течение двух дней - 1 и 2 октября - Курская область примет участие во Всероссийской штабной тренировке по гражданской обороне. В ней также будут задействованы федеральные органы исполнительной власти и органы местного самоуправления.

Тренировка в первую очередь посвящена доведению до населения задач гражданской обороны, обучению населения и органов управления, сил и средств ГО в случае возникновения крупномасштабных чрезвычайных ситуаций, сказали в МЧС.

В рамках тренировки планируется проверить систему оповещения населения, провести развертывание объектов гражданской обороны (санитарно-обмывочных пунктов, станций специальной обработки одежды и обеззараживания техники, санитарно-обмывочных пунктов, а также постов радиационного, химического и биологического наблюдения, пунктов выдачи средств индивидуальной защиты, подвижных пунктов питания), а также отработать действий по ликвидации последствий ЧС.

В ходе проведения тренировки будут отрабатываться практические навыки руководителей, органов управления и сил ГО, проверяется реальность выполнения мероприятий гражданской обороны, совершенствовать практические навыки личного состава сил ГО при ликвидации масштабных чрезвычайных ситуаций, добавили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU