Руководство курского СК проведет прием в Рыльске

СЕГОДНЯ 15:28 2019-09-30T15:28:04+03:00

При себе нужно иметь паспорт Фото: Светлана ВОЛКОВА

Записаться можно по телефону

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3 октября с 15.00 руководитель следственного управления СК России по Курской области генерал-майор юстиции Назин Алексей Васильевич проведет прием в Рыльском межрайонном следственном отделе по адресу: Рыльск, ул. Ленина, д.46 «б», сказали в СК.

Телефон для справок и предварительной записи 8 (471-52) 2-35-92

На прием можно обратиться по вопросам расследования уголовных дел и проведения доследственных проверок, а также с жалобами на действия (бездействие) и процессуальные решения, принятые должностными лицами следственного управления СК России по Курской области.

При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.

ИСТОЧНИК KP.RU