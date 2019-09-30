Руководство курского СК проведет прием в Рыльске
3 октября с 15.00 руководитель следственного управления СК России по Курской области генерал-майор юстиции Назин Алексей Васильевич проведет прием в Рыльском межрайонном следственном отделе по адресу: Рыльск, ул. Ленина, д.46 «б», сказали в СК.
Телефон для справок и предварительной записи 8 (471-52) 2-35-92
На прием можно обратиться по вопросам расследования уголовных дел и проведения доследственных проверок, а также с жалобами на действия (бездействие) и процессуальные решения, принятые должностными лицами следственного управления СК России по Курской области.
При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.
ИСТОЧНИК KP.RU