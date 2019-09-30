2019-09-30T15:08:00+03:00
Происшествия

Под Курском насмерть разбился мотоциклист

Смертельное ДТП произошло в Золотухинском районе
Яна ШЕЛЕСТ
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Два пассажира мотоцикла с различными ранениями попали в больницуДва пассажира мотоцикла с различными ранениями попали в больницуФото: Из архива "КП"
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28 сентября примерно в 20:22 водитель мотоцикла «Рейсер» 1997 года рождения, не имеющий прав, ехал в сторону Свободы и столкнулся с автомобилем «Форд Фокус» под управлением 25-летнего водителя, который двигался навстречу.

В результате ДТП водитель мотоцикла от полученных травм скончался на месте. Два пассажира мотоцикла с различными ранениями попали в больницу, сообщили в УГИБДД УМВД по Курской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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