Под Курском насмерть разбился мотоциклист
Смертельное ДТП произошло в Золотухинском районе
Два пассажира мотоцикла с различными ранениями попали в больницуФото: Из архива "КП"
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28 сентября примерно в 20:22 водитель мотоцикла «Рейсер» 1997 года рождения, не имеющий прав, ехал в сторону Свободы и столкнулся с автомобилем «Форд Фокус» под управлением 25-летнего водителя, который двигался навстречу.
В результате ДТП водитель мотоцикла от полученных травм скончался на месте. Два пассажира мотоцикла с различными ранениями попали в больницу, сообщили в УГИБДД УМВД по Курской области.
ИСТОЧНИК KP.RU