2019-09-30T14:44:20+03:00
Происшествия

За минувшие выходные мошенники отобрали у курян более 400 тысяч рублей

Полиция призывает горожан к бдительности
Яна ШЕЛЕСТ
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Полиция в очередной раз напоминает курянам о бдительностиПолиция в очередной раз напоминает курянам о бдительностиФото: Из архива "КП"
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30-летняя женщина хотела продать в интернете детскую коляску. Мошенники позвонили по телефону и согласились приобрести товар, пообещав сразу перевести за него деньги. Вместе с номером карты они попросили назвать цифры кода с оборотной стороны кредитки, а потом и сообщить им СМС пароль для завершения операции, который пришел от банка. Получив доступ к счету курянки, фигуранты через минуту перевели себе имеющиеся у нее на карте семь тысяч рублей.

Пенсионеру, проживающему на улице Полянской, пришло СМС, в котором сообщалось о списании средств с его банковского счета. Через минуту ему позвонил «сотрудник банка» и предложил «спасти» деньги. Далее схема оказалась идентична. Получив конфиденциальные банковские данные мошенники обогатились на 50 тысяч рублей.

Сотруднице одного из медучреждений Курска пришло такое же сообщение, а потом раздался звонок с предложением отменить несанкционированную транзакцию. Мошенники сообщили, что единственный способ сохранить деньги - временно перевести их на другой счет. Женщина перечислила 140 тысяч рублей на указанный мошенниками номер интернет-кошелька. Сейчас по каждому из фактов возбуждено уголовное дело.

Полиция в очередной раз напоминает курянам о бдительности. Сотрудники банков никогда не предлагают по телефону разблокировать карту или отменить списание средств. Занимаясь покупками и продажами через интернет, нельзя переводить задаток, не видя товар. Для любых переводов достаточно только номера карты или даже номера телефона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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