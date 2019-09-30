2019-09-30T14:38:21+03:00
Звезды

В курской филармонии выступит дуэт из столицы

Здесь пройдет концерт Дениса Козьминых и Надежды Кулешовой
Ольга ДАНИЛОВА
Поделиться:
С сайта культура46С сайта культура46Фото: из открытых источников
Изменить размер текста:

Он – талантливый саксофонист, выпускник Государственного музыкально-педагогического института им. М. М. Ипполитова-Иванова, лауреат международных и всероссийских конкурсов и участник мирового рекорда в номинации «Самый продолжительный концерт».

Она – яркая самобытная пианистка, выпускница Российской академии музыки им. Гнесиных, также лауреат международных и всероссийских конкурсов.

Вместе они – эксклюзивный дуэт, активно выступающий на различных площадках России и зарубежья. Свежие, интересные, неповторимые программы ансамбля всегда находят теплый отклик у зрителя.

Музыканты из столицы Денис Козьминых и Надежда Кулешова исполнят для курской публики произведения И. Брамса, М. Мусоргского, А. Эшпая, А. Пьяццоллы.

(6+)

КЗ «Свиридовский»

Ул Сонина, д 4

3 октября в 19.00

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Куряне смогут попасть на прием к начальнику таможни
В Курской области насмерть сбили двух пешеходов
В Курске открывается танцевальный сезон для пожилых людей
В курских школах пройдут учебные эвакуации
В Курской области проверят систему оповещения
Руководство курского СК проведет прием в Рыльске
Под Курском насмерть разбился мотоциклист
На улицах Курска установили более 4200 новых светильников
За минувшие выходные мошенники отобрали у курян более 400 тысяч рублей
В Курске в ДТП пострадал годовалый малыш
Курянин "слил" более тонны топлива
В Курске открылся новый сезон проекта "Кино в театре"
Курские огнеборцы спасли на пожаре 94-летнюю бабушку
Под Курском в лобовой аварии ранения получили три человека
В Курске стартует интересный арт-проект
Под Курском пропал 33-летний мужчина
Мультиформатный фонтан от Сбербанка – для жителей Курска
Под Курском в ДТП погиб грудной ребенок
Сотрудницу курской стоматологии обвиняют в краже крупной суммы денег
В Курске пройдет ночной крестный ход
Куряне могут анонимно пройти тест на ВИЧ-инфекцию
В Курске заработал светомузыкальный фонтан на Театральной площади
В Курске ночью горела квартира - есть пострадавший
В Курске прошел фестиваль аэростатов
В Курске прошла сельскохозяйственная ярмарка
Курск отмечает 987-й день рождения
В Курске проходит акция "Белый цветок"
В воскресенье в Курской области ожидается дождь и туман