В курской филармонии выступит дуэт из столицы

СЕГОДНЯ 14:38 2019-09-30T14:38:21+03:00

С сайта культура46 Фото: из открытых источников

Здесь пройдет концерт Дениса Козьминых и Надежды Кулешовой

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Он – талантливый саксофонист, выпускник Государственного музыкально-педагогического института им. М. М. Ипполитова-Иванова, лауреат международных и всероссийских конкурсов и участник мирового рекорда в номинации «Самый продолжительный концерт».

Она – яркая самобытная пианистка, выпускница Российской академии музыки им. Гнесиных, также лауреат международных и всероссийских конкурсов.

Вместе они – эксклюзивный дуэт, активно выступающий на различных площадках России и зарубежья. Свежие, интересные, неповторимые программы ансамбля всегда находят теплый отклик у зрителя.

Музыканты из столицы Денис Козьминых и Надежда Кулешова исполнят для курской публики произведения И. Брамса, М. Мусоргского, А. Эшпая, А. Пьяццоллы.

(6+)

КЗ «Свиридовский»

Ул Сонина, д 4

3 октября в 19.00

ИСТОЧНИК KP.RU