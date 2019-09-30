В курской филармонии выступит дуэт из столицы
Он – талантливый саксофонист, выпускник Государственного музыкально-педагогического института им. М. М. Ипполитова-Иванова, лауреат международных и всероссийских конкурсов и участник мирового рекорда в номинации «Самый продолжительный концерт».
Она – яркая самобытная пианистка, выпускница Российской академии музыки им. Гнесиных, также лауреат международных и всероссийских конкурсов.
Вместе они – эксклюзивный дуэт, активно выступающий на различных площадках России и зарубежья. Свежие, интересные, неповторимые программы ансамбля всегда находят теплый отклик у зрителя.
Музыканты из столицы Денис Козьминых и Надежда Кулешова исполнят для курской публики произведения И. Брамса, М. Мусоргского, А. Эшпая, А. Пьяццоллы.
(6+)
КЗ «Свиридовский»
Ул Сонина, д 4
3 октября в 19.00
ИСТОЧНИК KP.RU