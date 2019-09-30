2019-09-30T14:27:48+03:00
Происшествия

В Курске в ДТП пострадал годовалый малыш

Авария произошла на проспекте Кулакова
Ольга ДАНИЛОВА
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В Курске ежедневно происходят аварииВ Курске ежедневно происходят аварииФото: Светлана ВОЛКОВА
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авария произошла 29 сентября примерно в 20.30 возле дома №144«А» по проспекту Кулакова Курска. По предварительным данным здесь столкнулись автомобиль «Опель Зафира» под управлением 39-летнего водителя, который ехал со стороны ПЛК, и автомобиль ВАЗ-2112, за рулем которого был 37-летний водитель. ВАЗ ехал со стороны проспекта Кулакова в сторону улицы Магистральной.

В результате ДТП 30-летняя женщина-пассажир и годовалый малыш, которые были в салоне автомобиля ВАЗ получили ранения различной степени тяжести, сказали в ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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