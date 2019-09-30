Курянин "слил" более тонны топлива

СЕГОДНЯ 13:23 2019-09-30T13:25:42+03:00

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Сотрудники Поныровского отделения полиции установили подозреваемого в нескольких кражах. В августе этого года неизвестный проник в местный магазин и украл товара на сумму более 50 тысяч рублей. Задержать злоумышленника по «горячим» следам тогда не смогли.

Вскоре полицейские уже обладали информацией о том, что к хищению причастен 26-летний местный житель. В торговый павильон он проник ночью, взломав дверь, и похитил то, что смог погрузить на свой транспорт, а в дальнейшем частями сбыл, рассказали в УМВД.

В ходе разбирательства оперативники выяснили, что гражданин причастен к еще одной крупной краже, совершенной из организации, в которой он работал. На протяжении длительного времени молодой человек похищал дизельное топливо, в том числе, с автомобиля, к которому был прикреплен. Его задержали с поличным после очередной кражи.

В рамках следственных действий в его надворных постройках нашли более тонны похищенного топлива на сумму превышающую 40 тысяч рублей. Его он собирался в дальнейшем продать по ценам ниже рыночных. Сейчас по всем фактам проводится проверка с назначением ряда экспертиз, после окончания которых будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU