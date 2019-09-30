В Курске открылся новый сезон проекта "Кино в театре"

СЕГОДНЯ 12:46 2019-09-30T13:05:08+03:00

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С каждым годом проект становится все более популярнымФото: Светлана ВОЛКОВА

29 сентября в Курском драматическом театре имени А.С. Пушкина состоялось открытие XIV сезона проекта «Кино в театре». В традиционное для проекта время - в 13.00 - начался показ военно-исторической драмы «Коридор бессмертия» от режиссера Федора Попова.

В фойе театра развернулась экспозиция о Великой Отечественной войнеФото: Светлана ВОЛКОВА

Вчерашняя ленинградская школьница Маша Яблочкина после лютой блокадной зимы 1941-1942 года приходит на железнодорожные курсы в надежде выжить и набраться сил. Оттуда девушку отправляют на строительство Шлиссельбургской магистрали, соединяющей город с Большой землей и находящейся в прямой видимости немецкой артиллерии. Так героиня попадает в 48-ю паровозную колонну особого резерва НКПС, специалистам которой ценой смертельного риска предстоит доставить в Ленинград 75% всех грузов и военного снаряжения.

А перед показом картины прошло предсеансовое мероприятие «Дорога жизни».

Перед показом Кинофонд наградил волонтеров прошедшего летом мультфестиваля имени ДежкинаФото: Светлана ВОЛКОВА

В фойе драмтеатра зрители смогли познакомиться с экспозицией Музея курского железнодорожного узла, посвященной периоду Великой Отечественной войны, выставкой «Музея юных защитников Родины» под названием «Куряне-фронту», посмотреть фотовыставку «Связь времен» и книжную экспозицию на военную тематику от Курской областной научной библиотеки имени Николая Асеева. А в зале до показа фильма гостей проекта ждали выступления солистов Дома культуры железнодорожников.

Мероприятие было посвящено подвигу железнодорожников в годы Великой Отечественной войныФото: Светлана ВОЛКОВА

Смотрите также фотогалерею мероприятия.

Информационный спонсор проекта - "Комсомольская правда-Курск".

ИСТОЧНИК KP.RU