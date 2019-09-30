2019-09-30T10:43:29+03:00
Звезды

В Курске стартует интересный арт-проект

Первое мероприятие состоится в Курской областной научной библиотеке им. Н.Н. Асеева
Яна ШЕЛЕСТ
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На мероприятие приглашаются все желающие, вход свободный.На мероприятие приглашаются все желающие, вход свободный.
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2 октября в 15:00 в Курской областной научной библиотеке им. Н.Н. Асеева (г. Курск, ул. Ленина, 49) стартует арт-проект «Слово. Музыка. Образ».

Открывает проект литературно-музыкальная гостиная «Слушая музыку осени...». Молодые курские поэты прочтут свои стихи, а также произведения классиков под аккомпанемент Губернаторского камерного оркестра. К каждому стихотворению музыканты подберут музыкальную иллюстрацию.

На мероприятие приглашаются все желающие, вход свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU

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