В Курске стартует интересный арт-проект
Первое мероприятие состоится в Курской областной научной библиотеке им. Н.Н. Асеева
На мероприятие приглашаются все желающие, вход свободный.
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2 октября в 15:00 в Курской областной научной библиотеке им. Н.Н. Асеева (г. Курск, ул. Ленина, 49) стартует арт-проект «Слово. Музыка. Образ».
Открывает проект литературно-музыкальная гостиная «Слушая музыку осени...». Молодые курские поэты прочтут свои стихи, а также произведения классиков под аккомпанемент Губернаторского камерного оркестра. К каждому стихотворению музыканты подберут музыкальную иллюстрацию.
На мероприятие приглашаются все желающие, вход свободный.
ИСТОЧНИК KP.RU