В Курске стартует интересный арт-проект

СЕГОДНЯ 10:43 2019-09-30T10:43:29+03:00

На мероприятие приглашаются все желающие, вход свободный.

Первое мероприятие состоится в Курской областной научной библиотеке им. Н.Н. Асеева

Изменить размер текста: A A

2 октября в 15:00 в Курской областной научной библиотеке им. Н.Н. Асеева (г. Курск, ул. Ленина, 49) стартует арт-проект «Слово. Музыка. Образ».

Открывает проект литературно-музыкальная гостиная «Слушая музыку осени...». Молодые курские поэты прочтут свои стихи, а также произведения классиков под аккомпанемент Губернаторского камерного оркестра. К каждому стихотворению музыканты подберут музыкальную иллюстрацию.

На мероприятие приглашаются все желающие, вход свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU