Под Курском пропал 33-летний мужчина
Виталий Ростовцев нуждается в медицинской помощи
Мужчина пропал в День городаФото: Соцсети
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33-летний Виталий Ростовцев, уроженец села Колодное Курского района, бесследно исчез в субботу, 28 сентября, сообщили волонтеры курского отряда «Лиза Алерт».
Приметы пропавшего: рост около 180 сантиметров, телосложение нормальное, глаза карие, волосы темно-русые, короткие. Мужчина нуждается в медицинской помощи.
Всех, кто что-либо знает о том, где может находиться Виталий Ростовцев, просят позвонить по телефонам 8 800 700 54 52 или 112.
ИСТОЧНИК KP.RU