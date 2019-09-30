2019-09-30T10:26:25+03:00
Происшествия

Под Курском пропал 33-летний мужчина

Виталий Ростовцев нуждается в медицинской помощи
Яна ШЕЛЕСТ
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Мужчина пропал в День городаМужчина пропал в День городаФото: Соцсети
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33-летний Виталий Ростовцев, уроженец села Колодное Курского района, бесследно исчез в субботу, 28 сентября, сообщили волонтеры курского отряда «Лиза Алерт».

Приметы пропавшего: рост около 180 сантиметров, телосложение нормальное, глаза карие, волосы темно-русые, короткие. Мужчина нуждается в медицинской помощи.

Всех, кто что-либо знает о том, где может находиться Виталий Ростовцев, просят позвонить по телефонам 8 800 700 54 52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

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