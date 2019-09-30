Сотрудницу курской стоматологии обвиняют в краже крупной суммы денег

СЕГОДНЯ 09:26 2019-09-30T09:26:46+03:00

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В городском управлении полиции решается вопрос о привлечении к уголовной ответственности курянки, подозреваемой в растрате. В краже денег ее заподозрил директор частной стоматологической клиники, где она работала администратором. В обязанности девушки входило сопровождение пациентов, а также прием платы за лечение. Во время предварительной проверки выяснилось, что в кассу курянка вносила лишь часть полученных от клиентов денег, отражая в документах не все проводимые процедуры. Остальные деньги присваивала и тратила по своему усмотрению. С начала 2018 года клиника, таким образом, недополучила более 650 тысяч рублей.

Сейчас девушка дает признательные показания и намеревается со временем возместить нанесенный ущерб, сказали в полиции. По статье 160 УК РФ за присвоение и растрату вверенного имущества ей грозит до двух лет колонии.

ИСТОЧНИК KP.RU