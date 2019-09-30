В Курске пройдет ночной крестный ход

СЕГОДНЯ 08:44 2019-09-30T08:44:16+03:00

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По сложившейся традиции ночной Крестный ход с явленным Образом Иконы Божией Матери "Знамение" Курской Коренной во время пребывания в Курске проходит вокруг всего исторического комплекса зданий Знаменского мужского монастыря. Крестный ход движется вдоль музея и завода по улице Луначарского, мимо Дома офицеров по улицам Ендовищенской и Сонина.

Возглавляет его Митрополит Курский и Рыльский Герман, а участвуют сотни верующих. Ночной крестный ход пройдет в этот раз в Курске в ночь с 30 сентября на 1 октября.

Всем желающим поучаствовать в ночном Крестном ходе предлагают собраться перед центральным воротами ограждения собора.

Верующих просят соблюдать правила безопасности - не толкаться, не пытаться обогнать впереди идущих. Также необходимо взять с собой фонарик.

В собор участники Крестного хода по его окончании смогут войти по общей очереди.

ИСТОЧНИК KP.RU