В Курске пройдет ночной крестный ход
По сложившейся традиции ночной Крестный ход с явленным Образом Иконы Божией Матери "Знамение" Курской Коренной во время пребывания в Курске проходит вокруг всего исторического комплекса зданий Знаменского мужского монастыря. Крестный ход движется вдоль музея и завода по улице Луначарского, мимо Дома офицеров по улицам Ендовищенской и Сонина.
Возглавляет его Митрополит Курский и Рыльский Герман, а участвуют сотни верующих. Ночной крестный ход пройдет в этот раз в Курске в ночь с 30 сентября на 1 октября.
Всем желающим поучаствовать в ночном Крестном ходе предлагают собраться перед центральным воротами ограждения собора.
Верующих просят соблюдать правила безопасности - не толкаться, не пытаться обогнать впереди идущих. Также необходимо взять с собой фонарик.
В собор участники Крестного хода по его окончании смогут войти по общей очереди.
ИСТОЧНИК KP.RU