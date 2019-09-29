Куряне могут анонимно пройти тест на ВИЧ-инфекцию
Курская область присоединится ко II Всероссийской акции Минздрава по бесплатному анонимному тестированию на ВИЧ-инфекцию.
Как сообщили в обладминистрации, пройти тестирование можно 1 и 2 октября в специальных мобильных пунктах - брендированных автомобилях белого цвета с широкой красной лентой и надписью на бортах «Тест на ВИЧ: Экспедиция». Анализ займет 15 минут. Его можно сдавать после еды или употребления лекарств. На результатах это не отразится. Документы тоже не требуются, анонимность – одно из важнейших условий акции.
Мобильные пункты тестирования на ВИЧ-инфекцию будут работать с 12:00 до 18:00 по следующим адресам:
1 октября
- г. Курск, ул. Ленина, 26 - Театральная площадь;
- г. Железногорск, ул. Ленина 39 - площадь перед центром «Русь»;
- г. Рыльск, ул. Ленина д. 81А - площадь около Дома культуры;
2 октября
- г. Курчатов, пр. Коммунистический, 35 – площадь перед Дворцом культуры;
- г. Льгов, Красная Площадь, рядом с ЦУМом.
ИСТОЧНИК KP.RU