2019-09-29T22:22:40+03:00
Общество

Куряне могут анонимно пройти тест на ВИЧ-инфекцию

Мобильные пункты будут работать в 1 и 2 октября
Анна ГРЕБЕНКИНА
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Курская область присоединится ко II Всероссийской акции Минздрава по бесплатному анонимному тестированию на ВИЧ-инфекцию.

Как сообщили в обладминистрации, пройти тестирование можно 1 и 2 октября в специальных мобильных пунктах - брендированных автомобилях белого цвета с широкой красной лентой и надписью на бортах «Тест на ВИЧ: Экспедиция». Анализ займет 15 минут. Его можно сдавать после еды или употребления лекарств. На результатах это не отразится. Документы тоже не требуются, анонимность – одно из важнейших условий акции.

Мобильные пункты тестирования на ВИЧ-инфекцию будут работать с 12:00 до 18:00 по следующим адресам:

1 октября

- г. Курск, ул. Ленина, 26 - Театральная площадь;

- г. Железногорск, ул. Ленина 39 - площадь перед центром «Русь»;

- г. Рыльск, ул. Ленина д. 81А - площадь около Дома культуры;

2 октября

- г. Курчатов, пр. Коммунистический, 35 – площадь перед Дворцом культуры;

- г. Льгов, Красная Площадь, рядом с ЦУМом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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