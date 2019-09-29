В Курске ночью горела квартира - есть пострадавший

СЕГОДНЯ 12:07 2019-09-29T20:29:14+03:00

Изменить размер текста: A A

В 03:56 29 сентября в ГУ МЧС России по Курской области поступило сообщение о пожаре в жилом доме по адресу Курск, 3-й Промышленный переулок.

По данным МЧС, по прибытии в 04:01 пожарные приступили к ликвидации загорания. Загорание удалось локализовать в 04:06, ликвидировать в 04:09. Есть пострадавший.

В результате пожара в жилом четырехэтажном доме в спальне сгорели диван и вещи.

Ущерб и причина пожара устанавливаются.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб «112» (звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Курской области 8-4712-51-00-22.

ИСТОЧНИК KP.RU