2019-09-28T18:46:44+03:00
Экономика

В Курске прошла сельскохозяйственная ярмарка

Впервые она была приурочена к празднованию Дня города Курска
Яна ШЕЛЕСТ
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Торговля шла бойкоТорговля шла бойкоФото: Яна ШЕЛЕСТ
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28 сентября в Курске прошла сельскохозяйственная ярмарка «Осень-2019». Впервые она была приурочена к празднованию Дня города Курска.

Участники ярмарки оформили свои торговые места особенно красочно, сделали миниатюрные выставки из овощей и природных материалов, организовали подворья.

Свою продукцию на шести площадках города представили сельхозпроизводители, фермерские и личные крестьянские хозяйства, предприятия потребительской кооперации, пищевой и перерабатывающей промышленности.

Селяне на ярмарку привезли зерно, сахар, картофель, морковь, капуста, свекла, лук, яблоки, свежую рыбу. Предлагался также широкий ассортимент хлебобулочных, колбасных изделий, молокопродуктов, копченостей, продукции собственного производства предприятий потребительских обществ и перерабатывающей промышленности.

Сегодня торговля шла бойко. Курян радовало не только качество продукции, но и цены курских сельхозтоваропроизводителей, которые на 10-15% ниже, чем у предприятий розничной торговли. Например, сахар продавался по 23 руб. за 1 кг, картофель - 11-13 руб., овощи - 12-15 руб.

ИСТОЧНИК KP.RU

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