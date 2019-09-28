Курск отмечает 987-й день рождения
На Мемориале павших прошло возложение
На Мемориале возложили цветы и венки
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Курск отмечает 987-й день рождения. Утром на Мемориале памяти павших в годы Великой Отечественной войны состоялась торжественная церемония возложение цветов. Участие в ней принял губернатор Курской области Роман Старовойт, глава города Курска Виктор Карамышев, депутаты Государственной и областной Думы, Курского городского собрания, представители общественных организаций, главы городов Орел и Белгород, делегации из городов-партнеров дальнего и ближнего зарубежья.
ИСТОЧНИК KP.RU