В воскресенье в Курской области ожидается дождь и туман

СЕГОДНЯ 13:46 2019-09-28T13:49:11+03:00

Изменить размер текста: A A

По прогнозу Курского Гидрометцентра на территории Курской области с 21.00 28.09.2019 по 21:00 29.09.2019 облачно с прояснениями. Ночью местами небольшой дождь. Днем умеренный, местами небольшой, в отдельных районах сильный дождь. Ночью и утром местами туман. Ветер Южной четверти ночью 3-8, днем 7-12 м/с. Температура по области ночью 4-9 тепла, днем 11-16 . Одной из наиболее серьёзных опасностей для автомобилистов является туман. Это природное явление значительно ограничивает видимость вокруг автомобиля, что напрямую влечёт увеличение количества столкновений, наездов и прочих дорожно-транспортных происшествий. Спасатели Главного управления МЧС России по Курской области рекомендуют воздержаться от поездок в тумане. Если же возможности отложить поездку нет, стоит помнить, что основным залогом безопасной езды в условиях тумана является значительное снижение скоростного режима.

ИСТОЧНИК KP.RU