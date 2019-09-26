В больнице под Курском простаивало дорогое медоборудование
Прокуратура Пристенского района провела проверку исполнения закона при реализации приоритетного национального проекта «Здоровье» в центральной районной больнице.
Выяснилось, что дорогостоящее медицинское оборудование и компьютерная техника фактически не использовались.
Кроме того, несмотря на несвоевременную поставку компьютерной техники, больница требование об уплате неустойки не направила.
В ряде случаях оплата по госконтрактам в установленный срок больницей не произведена.
Для устранения этих нарушений внесено представление в адрес главного врача учреждения.
ИСТОЧНИК KP.RU