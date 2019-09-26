2019-09-26T12:26:35+03:00
Общество

В больнице под Курском простаивало дорогое медоборудование

Главврач получил прокурорское представление
Ольга ДАНИЛОВА
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Нарушения обнаружили в Пристенской райбольницеНарушения обнаружили в Пристенской райбольницеФото: Из архива КП.
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Прокуратура Пристенского района провела проверку исполнения закона при реализации приоритетного национального проекта «Здоровье» в центральной районной больнице.

Выяснилось, что дорогостоящее медицинское оборудование и компьютерная техника фактически не использовались.

Кроме того, несмотря на несвоевременную поставку компьютерной техники, больница требование об уплате неустойки не направила.

В ряде случаях оплата по госконтрактам в установленный срок больницей не произведена.

Для устранения этих нарушений внесено представление в адрес главного врача учреждения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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