В больнице под Курском простаивало дорогое медоборудование

СЕГОДНЯ 12:26 2019-09-26T12:26:35+03:00

Нарушения обнаружили в Пристенской райбольнице Фото: Из архива КП.

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Прокуратура Пристенского района провела проверку исполнения закона при реализации приоритетного национального проекта «Здоровье» в центральной районной больнице.

Выяснилось, что дорогостоящее медицинское оборудование и компьютерная техника фактически не использовались.

Кроме того, несмотря на несвоевременную поставку компьютерной техники, больница требование об уплате неустойки не направила.

В ряде случаях оплата по госконтрактам в установленный срок больницей не произведена.

Для устранения этих нарушений внесено представление в адрес главного врача учреждения.

ИСТОЧНИК KP.RU