В Курской области отменили особый противопожарный режим

СЕГОДНЯ 09:49 2019-09-26T09:49:16+03:00

Этому способствовали похолодание и дожди

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С 25 сентября в Курской области снят особый противопожарный режим, который действовал 21 день. Соответствующее распоряжение подписано губернатором.

На сегодняшний день повсеместно по региону установился первый класс пожарной опасности – этому способствовали низкие температуры воздуха и прошедшие осадки.

Напомним, с 4 сентября на территории Курской области действовал особый противопожарный режим. В Рыльском и Обоянском районах показатель пожарной опасности в этот период достигал максимального пятого.

ИСТОЧНИК KP.RU