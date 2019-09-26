2019-09-26T09:49:16+03:00
Общество

В Курской области отменили особый противопожарный режим

Этому способствовали похолодание и дожди
Ольга ДАНИЛОВА
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Особый противопожарный режим в регионе отмененОсобый противопожарный режим в регионе отмененФото: Светлана ВОЛКОВА
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С 25 сентября в Курской области снят особый противопожарный режим, который действовал 21 день. Соответствующее распоряжение подписано губернатором.

На сегодняшний день повсеместно по региону установился первый класс пожарной опасности – этому способствовали низкие температуры воздуха и прошедшие осадки.

Напомним, с 4 сентября на территории Курской области действовал особый противопожарный режим. В Рыльском и Обоянском районах показатель пожарной опасности в этот период достигал максимального пятого.

ИСТОЧНИК KP.RU

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