В Курской области отменили особый противопожарный режим
Этому способствовали похолодание и дожди
Особый противопожарный режим в регионе отмененФото: Светлана ВОЛКОВА
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С 25 сентября в Курской области снят особый противопожарный режим, который действовал 21 день. Соответствующее распоряжение подписано губернатором.
На сегодняшний день повсеместно по региону установился первый класс пожарной опасности – этому способствовали низкие температуры воздуха и прошедшие осадки.
Напомним, с 4 сентября на территории Курской области действовал особый противопожарный режим. В Рыльском и Обоянском районах показатель пожарной опасности в этот период достигал максимального пятого.
ИСТОЧНИК KP.RU