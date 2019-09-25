В Щиграх под Курском нашли артснаряд
25 сентября в «Службу спасения» поступил звонок об обнаружении боеприпаса времен Великой Отечественной войны на улице Мичурина в Щиграх. На место ЧП выехала группа спецработ Аварийно-спасательной службы Курской области и полицейские.
Саперы изъяли артиллерийский снаряд калибром 122 мм. Опасный боеприпас, пролежавший в земле много лет, вывезли на полигон «Постоялые дворы» для дальнейшего уничтожения.
ГУ МЧС по Курской области напоминает всем жителям и гостям региона о том, что в случае обнаружения подозрительного предмета им нужно незамедлительно обращаться в «Службу спасения – 112». Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов.
ИСТОЧНИК KP.RU