В Щиграх под Курском нашли артснаряд

СЕГОДНЯ 15:11 2019-09-25T15:11:27+03:00

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25 сентября в «Службу спасения» поступил звонок об обнаружении боеприпаса времен Великой Отечественной войны на улице Мичурина в Щиграх. На место ЧП выехала группа спецработ Аварийно-спасательной службы Курской области и полицейские.

Саперы изъяли артиллерийский снаряд калибром 122 мм. Опасный боеприпас, пролежавший в земле много лет, вывезли на полигон «Постоялые дворы» для дальнейшего уничтожения.

ГУ МЧС по Курской области напоминает всем жителям и гостям региона о том, что в случае обнаружения подозрительного предмета им нужно незамедлительно обращаться в «Службу спасения – 112». Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов.

ИСТОЧНИК KP.RU