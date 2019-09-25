В Курске назначили глав Железнодорожного и Центрального округов
Распоряжения подписаны в городской Администрации
Распоряжения подписаны в городской АдминистрацииФото: Из архива "КП"
Изменить размер текста:
Главой администрации Железнодорожного округа города Курска с 25 сентября с испытанием на срок шесть месяцев назначен Александр Викторович Дрынов.
Главой администрации Центрального округа города Курска с 25 сентября с испытанием на срок шесть месяцев назначен Олег Александрович Лемтюгов, работавший в УМВД РФ по Пензенской области.
Распоряжения о новых назначениях подписаны в Администрации города Курска.
ИСТОЧНИК KP.RU