2019-09-25T14:19:45+03:00
Политика

В Курске назначили глав Железнодорожного и Центрального округов

Распоряжения подписаны в городской Администрации
Яна ШЕЛЕСТ
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Распоряжения подписаны в городской АдминистрацииРаспоряжения подписаны в городской АдминистрацииФото: Из архива "КП"
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Главой администрации Железнодорожного округа города Курска с 25 сентября с испытанием на срок шесть месяцев назначен Александр Викторович Дрынов.

Главой администрации Центрального округа города Курска с 25 сентября с испытанием на срок шесть месяцев назначен Олег Александрович Лемтюгов, работавший в УМВД РФ по Пензенской области.

Распоряжения о новых назначениях подписаны в Администрации города Курска.

ИСТОЧНИК KP.RU

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