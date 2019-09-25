В Курске назначили глав Железнодорожного и Центрального округов

СЕГОДНЯ 14:19 2019-09-25T14:19:45+03:00

Распоряжения подписаны в городской Администрации Фото: Из архива "КП"

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Главой администрации Железнодорожного округа города Курска с 25 сентября с испытанием на срок шесть месяцев назначен Александр Викторович Дрынов.

Главой администрации Центрального округа города Курска с 25 сентября с испытанием на срок шесть месяцев назначен Олег Александрович Лемтюгов, работавший в УМВД РФ по Пензенской области.

Распоряжения о новых назначениях подписаны в Администрации города Курска.

ИСТОЧНИК KP.RU