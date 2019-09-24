2019-09-24T09:59:08+03:00
Происшествия

Под Курском пенсионерку осудили за убийство собаки

Живодерка задушила дворнягу
Светлана ВОЛКОВА
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Дворняги часто беззащитны перед человекомДворняги часто беззащитны перед человекомФото: Светлана ВОЛКОВА
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Рыльский районный суд вынес приговор 60-летней курянке. Женщину признали виновной по п. «в» ч. 2 ст. 245 УК РФ (жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и страданий, совершенное с применением садистских методов, повлекшее гибель животного).

Суд выяснил, что пенсионерка подманила к себе бездомную собаку, а затем задушила. Курянка объяснила свой жестокий поступок тем, что дворняга якобы воровала у нее кур. Но это не стало смягчающим обстоятельством.

Прокуратура потребовала оштрафовать убийцу и суд согласился с такой мерой. Теперь курянке придется заплатить государству сто тысяч рублей.

Этот шокирующий случай произвел большой резонанс среди курян. Многие активисты в соцсетях требовали реального наказания для пенсионерки-живодера.

ИСТОЧНИК KP.RU

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