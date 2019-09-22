2019-09-22T09:21:48+03:00
Происшествия

Курян предупредили о шквалистом ветре

Порывы достигнут 20 метров в секунду
Ольга ДАНИЛОВА
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В случае ЧП курян просят звонить в МЧСВ случае ЧП курян просят звонить в МЧСФото: Светлана ВОЛКОВА
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По прогнозу Курского Гидрометцентра в Курской области 22 сентября будет облачно с прояснениями. Днем умеренный дождь. Ветер днем западный 10-15, местами порывы до 20 м/с. Температура днем 11-16º.

Во избежание несчастных случаев, связанных с травмами, падениями и другими непредвиденными ситуациями, Главное управление МЧС России по Курской области обращается ко всем жителям и гостям Курской области с просьбой о необходимости выполнения всех превентивных мероприятий и соблюдении правил безопасности:

- уберите хозяйственные вещи со двора и балконов в дом (подвал), обрежьте сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу;

- машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража автомобиль следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций;

- находясь на улице, обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей;

- избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач, потенциально опасных промышленных объектов).

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает: в случае беды вы всегда можете обратиться по номеру «112». Это комплексная и оперативная помощь в любой ситуации. Диспетчер в зависимости от обстоятельств вызовет на место происшествия все необходимые службы. Это позволяет сократить время реагирования.

ИСТОЧНИК KP.RU

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