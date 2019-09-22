В Курске многодетную пару из СНГ задержали за наркотики

СЕГОДНЯ 09:16 2019-09-22T09:23:55+03:00

В России они зарабатывали, делая закладки с "солью"

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Сотрудники управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков УМВД России по Курской области задержали граждан одной из стран СНГ, подозреваемых в сбыте особо крупной партии синтетических наркотиков типа «соль», сообщили в УМВД.

37-летний мужчина и его 34-летняя супруга, оставив троих детей, прибыли в регион специально для распространения запрещенных веществ через тайники-закладки. В качестве конспирации они регулярно меняли съемное жилье, проживая в каждом не больше недели.

Мужчина занимался выбором мест для тайников и их изготовлением. В обязанность женщины входила расфасовка запрещенных веществ по разовым порциям.

В рамках следственных действий в их жилище нашли наркотики, расфасованные на порции и готовые к распространению, спрятанные под подушкой, а также приспособления для их изготовления.

Общий вес изъятых наркотиков составил более 450 граммов.

В дальнейшем сделанные ими закладки на территории региона также были изъяты.

Подозреваемые арестованы и до окончания следствия будут находиться в следственном изоляторе. Против них завели уголовное дело по ч. 5 ст. 228.1 «Незаконные производство, сбыт наркотических средств». За это преступление предусмотрено лишение свободы на срок от 10 до 20 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU