В Курске риэлтор "сдавала" чужие квартиры

СЕГОДНЯ 09:09 2019-09-22T09:09:35+03:00

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В областном центре курянка подозревается в мошенничестве, совершенном под предлогом сдачи квартиры, сообщили в УМВД. В полицию обратилась 31-летняя потерпевшая с заявлением о том, что не может связаться с риэлтором, которой перевела деньги за съем квартиры. Полицейские установили, что предложение об аренде жилья разместила в интернете 25-летняя девушка. Выяснилось, что она не является сотрудником агентства недвижимости и к сдаче жилья не имеет отношения.

Фотографии и информацию девушка скопировала с другого объявления, уменьшив цену. На предложение в тот же день откликнулась потерпевшая. Риэлтор сообщила, что сначала необходимо оплатить ее услуги и внести предоплату за бронирование съемного жилья. Однако после перечисления средств лже-риэлтор перестала выходить на связь и заблокировала "арендатора".

Сейчас по факту мошенничества проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU