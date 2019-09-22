2019-09-22T09:04:23+03:00
Происшествия

В Курской области вор за ночь ограбил два магазина

Он забрал наличными сто тысяч рублей
Ольга ДАНИЛОВА
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Вор взял деньгиВор взял деньгиФото: Светлана ВОЛКОВА
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В отдел полиции поступило сообщение от директора одного из магазинов о том, что ночью из кассы пропали почти 95 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого и задержали его. Злоумышленником оказался 36-летний местный житель, ранее уже привлекавшийся к уголовной ответственности. Выяснилось, что железногорец причастен еще к одной аналогичной краже, совершенной в ту же ночь. Во втором случае в кассе оказались порядка пяти тысяч рублей.

Подозреваемый совершал преступления одинаковым способом – отжимая пластиковую дверь помещений, не оборудованных сигнализацией.

По данным фактам возбуждены уголовные дела. Часть похищенных средств злоумышленник потратил на алкоголь, остальное изъято и будет возвращено владельцам. Также в рамках следствия будет проводиться работа по возмещению нанесенного ущерба хозяевам торговых объектов.

Подозреваемый до передачи дела в суд арестован, сказали в УМВД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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