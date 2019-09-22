Курянина обвиняют в краже трех тонн металла
В Курской области сотрудники Кореневского отделения полиции установили подозреваемого в краже металлических составляющих с территории организации. Под подозрение попал 43-летний курянин, трудившийся на предприятии. Он вывез металл весом почти три тонны. Несколько недель он, находясь на работе, откладывал изделия, которые собирался украсть. Позже для их перевозки нанял манипулятор, рассказали в полиции.
Сотрудники уголовного розыска получили оперативную информацию о возможной краже и прибыли к дому подозреваемого, через несколько минут после его прибытия. В принадлежащем ему большегрузном транспорте, нашли похищенные комплектующие и изъяли.
По предварительным данным, ущерб от кражи составил более миллиона рублей.
Курянин стал фигурантом уголовного дела по статье 158 УК РФ «Кража». Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
ИСТОЧНИК KP.RU