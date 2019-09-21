2019-09-21T09:59:19+03:00
Общество

Центр Курска перекроют из-за крестного хода

Чудотворную икону принесут в Знаменский собор 25 сентября
Ольга ДАНИЛОВА
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Икона будет находиться в Знаменском монастыре до 4 октябряИкона будет находиться в Знаменском монастыре до 4 октябряФото: Светлана ВОЛКОВА
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25 сентября Курск вновь встретит православную святыню – икону Божией Матери «Знамение» Курская Коренная. Крестный ход начнется от Введенского храма на ул. Дубровинского, затем по улицам Перекальского и Ленина икону доставят в Знаменский собор, где особо почитаемая православная святыня пробудет до 4 октября.

Для обеспечения беспрепятственного движения участников крестного хода 25 сентября будет приостановлено движение транспорта по ул. Маяковского (на участке от пересечения с ул. Октябрьской до ул. Дубровинского), Дубровинского, Перекальского с 14.30 до окончания хода. Во время прибытия участников хода к Знаменскому собору закроется движение всех видов транспорта через Красную площадь и ул. Сонина. По ул. Ленина движение автотранспорта и городского пассажирского транспорта будет закрыто с 15.00 до 17.00.

Городской пассажирский транспорт с 15.00 до 17.00 при закрытии движения по ул. Ленина и ул. Сонина будет курсировать от Центрального рынка в сторону Сеймского округа и Северо-западного жилого района, от пл. Перекальского – в сторону микрорайона СХА, Железнодорожного округа, кольцевые маршруты автобусов №№ 83, 93, 280 будут организованы по ул. Радищева, движение микроавтобусов №№ 227, 228, 273, 274 организуется до остановки «Ул. Почтовая» по ул. Радищева и обратно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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