В Курской области состоится благотворительный забег

СЕГОДНЯ 08:24 2019-09-21T08:24:58+03:00

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Благотворительный городской забег #ВСЕНАСПОРТрф пройдет в Железногорске.

22 сентября в 10:00 в Железногорске на улице Ленина, 39 (площадь к/ц «Русь») стартует масштабный благотворительный городской забег #ВСЕНАСПОРТрф.

Для участников подготовлены трассы в один, три, пять и десять километров, для совсем юных ребят - дистанции 50, 300 и 500 метров. Все бегуны получат памятные призы и подарки — футболки, медали, номера. Забег «#ВСЕНАСПОРТрф» пройдет по центральной улице и живописному городскому парку.

Организаторы также подготовили развлекательную программу для зрителей. На центральной площади города будет установлена сцена, где выступят известные спортсмены города и области. Помогать в организации будут более ста волонтеров. Регистрация участников начинается в 08:00.

Подробная информация: управление физической культуры и спорта Железногорска, тел.: 8 4714 82 58 14.

ИСТОЧНИК KP.RU