В Курске пройдет турнир по стритболу

СЕГОДНЯ 08:10 2019-09-21T08:11:22+03:00

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21 сентября на летней площадке ТРЦ «Мега Гринн» (ул. К. Маркса, 68) пройдет 19-й тур Green Street. Уличные баскетболисты будут сражаться не командами, а один на один.

Яркие противостояния будут дополнены традиционными конкурсами: «американкой» и конкурсом по броскам сверху. Начало регистрации в 15:30, старт соревнований в 16:00.

Курян приглашают принять участие и поболеть за команды!

ИСТОЧНИК KP.RU