Курянка завоевала «серебро» на чемпионате мира по паралимпийскому фехтованию

СЕГОДНЯ 08:06 2019-09-21T08:06:47+03:00

Титулованная спортсменка является серебряным призером Чемпионата мира по фехтованию на колясках на рапире

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Анна Гладилина принесла медаль в копилку сборной России. Наша спортсменка стала серебряным чемпионом мира по паралимпийскому фехтованию, сообщает региональный комитет по физической культуре и спорту.

Награду Анна завоевала в соревнованиях категории «С». Чемпионат проходит в Южной Корее в городе Чонджу.

Анна Гладилина - титулованная спортсменка, является серебряным призером Чемпионата мира по фехтованию на колясках на рапире и бронзовым призером Чемпионата мира по фехтованию на шпагах 2017 года, а также серебряным призером Чемпионата России по фехтованию 2018 года, мастер спорта России международного класса.

ИСТОЧНИК KP.RU