Курянка завоевала «серебро» на чемпионате мира по паралимпийскому фехтованию
Анна Гладилина принесла медаль в копилку сборной России. Наша спортсменка стала серебряным чемпионом мира по паралимпийскому фехтованию, сообщает региональный комитет по физической культуре и спорту.
Награду Анна завоевала в соревнованиях категории «С». Чемпионат проходит в Южной Корее в городе Чонджу.
Анна Гладилина - титулованная спортсменка, является серебряным призером Чемпионата мира по фехтованию на колясках на рапире и бронзовым призером Чемпионата мира по фехтованию на шпагах 2017 года, а также серебряным призером Чемпионата России по фехтованию 2018 года, мастер спорта России международного класса.
ИСТОЧНИК KP.RU