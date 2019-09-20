Курянин до смерти забил знакомого

СЕГОДНЯ 16:06 2019-09-20T16:06:51+03:00

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В Курске перед судом предстанет местный житель, которого обвиняют в причинении тяжких телесных повреждений, повлекших смерть его знакомого.

30-летнему курянину вменяют часть 4 статьи 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего).

По версии следствия днем 15 марта пьяный мужчина был у подъезда одного из многоквартирных жилых домов на проспекте Кулакова Курска. Там он увидел 56-летнего мужчину, к которому испытывал личную неприязнь. Подойдя к нему, стал его избивать. Когда тот упал, поднял его и дважды ударил о землю всем телом, после чего сбежал.

Пострадавшего доставили в больницу, где от полученных травм он скончался.

Следствием собрана достаточная доказательственная база. В связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, сказали в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU