В Курске отключат свет

СЕГОДНЯ 13:30 2019-09-20T13:30:18+03:00

Отключения пройдут во всех округах

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В связи с проведением плановых работ в электрических сетях АО "Курские электрические сети" будет отключено электроэнергии по следующим улицам города:

В ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ОКРУГЕ:

с 23 по 27 сентября с 09-00 до 16-00:

ВЧК 166-182

26 сентября 2019 с 13-30 до 16-00:

Республиканская 30, 32/14, 34, 36, 38, 42а, 42б

2 Рабочая 10, 10а/1, 10а/2, 10а/3, 10а/4, 12, 12а

Тел. для справок: 26-32-10

В СЕЙМСКОМ ОКРУГЕ:

С 23 по 27 сентября с 9-30 до 16-00:

Дейнеки 16а, 16Б,16в, 18, 18а; Ольшанского 10, 12, 14, 14а, 14Б; ул. Центральная 103-209, 72-152; Магистральный проезд 3, 5, 5а, 5б, 7; 3-я Кислинская 65/16 -89/2; 4-я Кислинская 77-109, 74/32 – 106; 5-я Кислинская 112/32-132; 11-й Степной переулок 16/65 -30/80, 19-31/78; 12-й Степной переулок 1/69 – 15/84, 2/71 – 16/86; 13-й Степной переулок 3-29, 2/77-32/112; 14-й Степной переулок 1/81 - 31/116, 2/83 – 32/18; 15-й Степной переулок 1/87 – 27/120, 2/89 – 32/124.

Тел. для справок: 32-32-15

В ЦЕНТРАЛЬНОМ ОКРУГЕ:

С 23 по 27 сентября отключений не запланировано.

Тел. для справок: 32-40-89

ИСТОЧНИК KP.RU